民進黨今天中常會，蔡英文總統今上午因視察九鵬基地外海進行「漢光演習」聯合火力實彈射擊，來不及趕赴中常會，因此今天中常會由民進黨黨團總召柯建銘代為主持。

蔡英文總統上午前往視察視察九鵬基地外海進行「漢光演習」聯合火力實彈射擊，但中常會下午1時30分召開，蔡總統因為來不及趕上中常會，因此請假。

(中時 )