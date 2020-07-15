振興三倍券15日將正式上路，預約紙本的民眾今上午開始也可以陸續在各通路領取。據經濟部統計，目前已經有36萬8,274人領取紙本三倍券，包括在八大超商超市通路領取的12萬3,033人，以及郵局現場購買的24萬5,241人。

經濟部表示，系統後台在上午10點時，觀察到出現大量交易湧入，且有部分交易開始有逾時未能交易成功現象，所以啟動流量管制機制，暫緩三倍券系統服務，進行查檢，並同步進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，至10點半後已經全面恢復服務。另外，預購量較大的超商業者也會視門市領取狀況，啟動自己的流管制，避免領取量過大造成當機風險。

還沒有領券的民眾也不用著急，因為經濟部正式公布官方晚鳥優惠，不論是決定晚三天去超商領券、甚至是30日前完成數位三倍券綁定的民眾，都有機會抽中圓山飯店價值破三萬的住宿券（含早餐），預計在31日抽出10位民眾，可分別獲得1名超過三萬價值、9名破萬價值的住宿券。

(工商 )