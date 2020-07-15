安平郵局15日發放三倍券，一早出現排隊人潮，秩序良好。（程炳璋攝）

北區警方出動警力維護郵局領券秩序。（程炳璋攝）

到郵局請領的民眾順利領取成功，拍下郵局職員手中的三倍券。（程炳璋攝）

全台三倍券開始領取，台南市15日的領取狀況郵局比超商順暢，中華郵政台南總局統計上午領取2萬2000份，部分超商卻因領取系統當機，有民眾抱怨反覆登入4、5次，花了20分鐘才成功。

三倍券領取首日，中華郵政台南成功路總局預估有2000人領取，如臨大敵開了11個窗口，結果上午10時30分為止意外僅來了百餘人，15分鐘即完成100多筆申請，平均每分鐘完成1件請領，較預估時間縮短1倍。

台南市上午下雨，請排隊民眾先進入郵局，減少民怨。全市105間郵政支局上午共領走2萬2000份，沒有出現人潮擠爆狀況，安平區育平路郵局有擔心領不到的民眾，5時許就來排隊。

台南總局副理陳淑容表示，台南市區的三倍券領取狀況還好，郊區以西港、安南區土城與佳里區的佳里興郵局人潮較多，9時45分至10時15分因網路塞車出現當機，隨即修復。

台南市部分超商卻因為網路流量大，除了一度全台當機，即使已經修復，民眾在機台等候網路連結時間長，有民眾反覆登入4、5次才成功，領券的民眾開心的說「終於領到了」，領取失敗的民眾忍不住出言抱怨，嘆稱「晚點再來」，超商店員成了無辜被罵的代罪羔羊。

(中時 )