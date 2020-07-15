日本央行周三維持貨幣政策不變，持續認為，經濟將逐步從新冠疫情衝擊中恢復，暗示在今年兩次推出大規模刺激方案後要按兵不動。

日本央行警告，有關經濟前景的不確定性極高，因存在多重風險，包括可能發生第二波疫情大流行。

日本經濟可望從今年下半年開始逐步改善，但復甦速度將是溫和，因為新冠疫情在全球將繼續蔓延。

日本央行在今年3月和4月連續兩個月放寬貨幣政策，著重於採取措施來緩解流動性緊張局面，例如增加資產購買，以及成立一項貸款計劃，將資金注入受疫情打擊的小型企業。

如同預期，日本央行將短期利率目標維持在負0.1%不變，並承諾引導10年期公債收益率在接近零的水準。

針對資產購買和緩解企業融資壓力的貸款計劃，日本央行沒有做出任何改變。

日本央行曾表示，若在刺激經濟上有需要，降息仍是選項之一，不過分析師警告稱降息可能損及商業銀行獲利及放貸能力。

(時報資訊)