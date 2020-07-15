太陽能模組廠元晶(6443)業績報喜，今早股價再亮燈漲停。元晶日前公告5月已經轉虧為盈，獲利700萬元，法人估第2季將扭轉過去4季虧損的態勢，單季轉虧為盈。此外，元晶在太陽能模組的研發有所突破，第4季將擴增一條產品線，使產品線由2條增加到3條，新的產品線號稱為「模組的5G」，具有產能和規模的優勢，除了產品單價會提高外，自動化也更為深化。

元晶目前的模組年產能在550~650MW，已經超過了聯合再生(3576)，第4季擴產的生產線，預計年產能約350~400MW，換言之，元晶的模組產能，將擴建到1GW。除了可滿足大型電站需求，成本結構也可以媲美東南亞的業者。元晶表示，下個目前會進軍海外市場。

元晶在Q4的新產品線，其產品規格更好，屬於新一個世代的產品，以1.6米＊1米的發電來看，上個世代的產品在尖峰時間的發電功率約為330~340瓦，而同規格下新產品的發電功率將提高36%，至450瓦。

6月開始時序進入夏季，各地晴朗炎熱，氣溫與用電量不斷飆出新高，但也同時帶動太陽能發電量，據統計近期中午太陽能發電量約可達230萬瓩以上，發電占比已超過6%；已經超過核二廠2部機組的發電量，以總發電量3700萬瓩計算，太陽光電發電量占比已提升至平均5%以上。

據了解，元晶新產線的資本支出約在5億之內，公司先前在屏東建廠時就是預留了3條產線的基地，因此，第3條產線建置後，也可以攤銷固定成本。展望全年，元晶將重回獲利軌道。

(時報資訊)