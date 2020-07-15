開罐頭花20分鐘！超扯照片曝光，許多網友直呼，小學生都比你強。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

開罐器是廚房必備小工具，但有網友發文詢問，是否有推薦的開罐器，並抱怨自己用家裡得這支，開20分鐘都不行，照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友傻眼直呼，笑死！小學的時候開也沒這麼差。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文詢問，大家有推薦的開罐器嗎？剛剛嘗試開了20分鐘，頭都暈了！從貼文照片可見，原PO疑似想用開罐器破開一個小洞後，比照易開罐直接拉開鐵片。

沒想到計畫失敗，鐵片在中間就斷掉，導致洞口的邊邊像是被狗啃過一樣，凹凸不平，甚至還有零星魚肉碎屑噴出來。

超狼狽得畫面曝光後，吸引近3千網友笑爛質疑，「朝著罐頭開了一槍是嗎」、「想看原PO開罐頭的影片」、「開罐器遇上人生勁敵了」、「說真的我小學的時候開的也沒這麼差」、「有沒有可能翻過面來發現其實是易開罐式？」。

許多看不下去的網友也跳出來說，「錯不在開罐器」，是你施力的方向和位置不對，所以才會開得慘不忍睹，甚至還有人熱心找到「開罐器的教學影片」給原PO參考一下，並表示，這個開罐器已經很好用，不需要在另外買新的。

(中時電子報)