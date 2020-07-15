范雲控「用肚子頂三次」 陳雪生怒嗆作秀...挺肚畫面曝光！ 16:132020/07/15 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳雪生(左)假裝用肚子碰撞鄭運鵬(右)，強調朝野攻防身體碰觸在所難免，對於性騷擾的指控仍憤憤不平。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳雪生有著圓滾滾的大肚子，他15日現身議場，對於范雲的指控仍憤憤不平。(黃世麒攝) 立法院臨時會14日原訂審查監院人事案，藍綠立委爆發推擠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背後至少3次，是性騷擾，引發雙方口水戰。 陳雪生15日現身議場，對於被栽贓仍憤憤不平，民進黨立委鄭運鵬上前關心此事，陳雪生還模擬當時狀況，強調自己絕沒性騷擾。 (中時 ) #陳雪生 #立委 #性騷擾 #民進黨立委 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 新北市》陳時中挑戰侯友宜 民調出乎意料之外 - 政治 罷免黃捷後繼無力？領銜人徐尚賢吐心聲... - 政治 高雄補選 陳其邁票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐 - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 沒有韓國瑜...羅友志喊話黃暐瀚：1450開始找麻煩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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