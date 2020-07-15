陳雪生有著圓滾滾的大肚子，他15日現身議場，對於范雲的指控仍憤憤不平。(黃世麒攝)

立法院臨時會14日原訂審查監院人事案，藍綠立委爆發推擠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背後至少3次，是性騷擾，引發雙方口水戰。

陳雪生15日現身議場，對於被栽贓仍憤憤不平，民進黨立委鄭運鵬上前關心此事，陳雪生還模擬當時狀況，強調自己絕沒性騷擾。

(中時 )