一名患有失智症的老婦，日前獨自離家後忘了回家的路，在竹南鎮愛國街徘徊，民眾發現報警到場協助，員警經用警用小電腦比對出老婦身分，順利連絡家屬前來帶回。

竹南警分局竹南所警員王景威、邱柏凱，是在日前晚間接獲民眾報案稱竹南鎮愛國街11號前有迷途老婦，需警方協助。員警到場發現老婦有失智情形，僅記得自己名字，卻想不起回家的路，經警方利用警用行動電腦相片比對系統，交叉比對出老婦身分，即通知老婦女兒到所帶回，並叮囑女兒應多加注意母親行蹤，避免獨自在外，家屬對員警及民眾的熱心協助，十分感激。

(中時 )