竹南分局竹南所員警助失智老婦回家 13:152020/07/15 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南警分局竹南所員警協助失智老婦回家。（竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名患有失智症的老婦，日前獨自離家後忘了回家的路，在竹南鎮愛國街徘徊，民眾發現報警到場協助，員警經用警用小電腦比對出老婦身分，順利連絡家屬前來帶回。 竹南警分局竹南所警員王景威、邱柏凱，是在日前晚間接獲民眾報案稱竹南鎮愛國街11號前有迷途老婦，需警方協助。員警到場發現老婦有失智情形，僅記得自己名字，卻想不起回家的路，經警方利用警用行動電腦相片比對系統，交叉比對出老婦身分，即通知老婦女兒到所帶回，並叮囑女兒應多加注意母親行蹤，避免獨自在外，家屬對員警及民眾的熱心協助，十分感激。 (中時 ) #老婦 #竹南 #員警 #失智 #民眾 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羽球國手「撿屍人妻」硬上…找嘸褲還全裸嚇到她丈夫 代價出爐 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 11歲女童趴桌暴斃！父半夜驚見已長屍斑 死因出爐醫大驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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