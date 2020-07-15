中華電信MOD繼2019年金曲獎、中華職棒明星賽接連推出多視角轉播後，再邁向下一個里程碑，於中華職棒樂天桃猿主場精選賽事，首度推出4K高規格多視角轉播，讓光世代高速寬頻用戶享受精彩視覺饗宴。藉由精心規劃的五個視角讓觀眾享受貼近選手、親臨現場的震撼，其中最受矚目的主審視角更將於中職首次曝光。此服務將開放所有MOD用戶免費收視(畫質視網路速率與機上盒調整)，Hami Video則提供5G用戶獨享，一睹前所未有的賽事觀看體驗。

4K多視角轉播彷如親臨現場 一個畫面四個角度看到飽

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐影響了全球運動產業，在大型賽事紛紛取消或延後開打的狀態下，台灣職棒成為了全球率先開打的職業賽事。中華職棒為配合防疫雖限制進場人數，依然不減球迷關注的熱度。

中華電信安排在上半季季末推出超高規格4K多視角轉播壓箱寶，提前為樂天隊下半季重振旗鼓暖身助陣！7月19日(日)起，只有中華電信MOD全客戶及Hami Video 5G客戶能夠獨享全猿主場精選賽事4K多視角轉播。緊接著8月1日至2日，將是下半季樂天主場首次周末二連戰，迎來上半季交手最具挑戰性的獅子軍，球迷們將可連續兩天透過MOD和Hami Video當起導播自選角度，隨時同步觀賞。

獨家主審視角超擬真 MOD用戶免費看、Hami Video 5G用戶獨享

中華電信MOD此次推出五個視角，讓用戶能從不同角度享受高規格4K影視LIVE體驗。首推首次在中職曝光的「主審視角」，讓用戶彷如站在真人版線上遊戲的擬真視角，體驗投手振臂甩出的小白球直衝畫面而來、火球高速進壘、接捕震動、擊球炸裂或主審拉弓等各種震撼的畫面。除此之外，還能透過髮香視角，全程鎖定熱力四射的Rakuten Girls、或以樂天隊休息區為主的猿軍視角，讓用戶隨時隨地掌握球員場下動態；「髮香視角」讓你躺在家裡的沙發就能觀賞啦啦隊，看過就不想再換到別的視角，網友直呼就這視角從頭看到尾；「猿軍視角」觀賞休息室桃猿男兒的擊掌聲、教練團的專注神情，全場通通不漏接；「多視角」貪心將四個視角在同個畫面一次看到飽，絕對大呼過癮！

MOD樂天4K轉播：主審頭戴式攝影機 mod全台獨家視角。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

MOD樂天4K轉播：髮香視角全程鎖定啦啦隊。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

根據中華電信使用者調查統計資料顯示，有八成使用過此功能的用戶，會推薦使用MOD 多視角功能，其中最受歡迎的視角為「主審視角」及「髮香視角」。「主審視角」帶來嶄新觀點，讓球迷感受前所未有貼近真實如臨現場的觀賽震撼；「髮香視角」則最能引發用戶熱烈討論，顯示本功能已完全顛覆用戶運動收視的體驗。

身為台灣資通訊產業的領航者，中華電信將以5G超高速、低延遲的特性提供用戶超高畫質的4K影視饗宴，引領台灣賽事轉播邁入5G新紀元。本次服務除了開放MOD用戶免費收視外，更提供Hami Video 5G用戶獨享，讓職棒球迷一次看個夠！

(科技)