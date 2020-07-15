「微型旅展」現場邀集22家旅遊業者到場行銷。（許哲瑗攝）

侯友宜邀請大家把三倍券留在新北市消費。（許哲瑗攝）

侯友宜體驗現場旅展攤位。（許哲瑗攝）

新北市人民團體超過5000個，為全台最多，新北市社會局今推出「微型旅展」，邀集22家旅遊業者到場行銷，提供一日遊、二日遊等118條旅遊路線，提供客製化、精緻化服務，吸引300間社團共襄盛舉，有中醫團體當場報名，規畫7月底帶著中醫師造訪新北最夯的淡蘭古道，同時在當地義診，「我們要展現社團能量，也響應新北的好山好水！」

新北市長侯友宜表示，新北率全國之先推動首場「微型旅展」，邀請300家人民團體、22家旅遊業者共襄盛舉，規畫118條精闢在地旅遊路線，不管是1日遊、2日遊，業者都提供客製化的服務，讓團體在新北市的山林秘境，享受舒適的旅遊樂趣，透過旅展直接採購旅行路線，預估創造2400萬在地消費商機。

侯友宜說，三倍券今天上路，發放狀況良好，他的三倍券也會用在新北市，陪著家人住飯店、逛商圈、買小吃，出們走一走，他也鼓勵各局處首長跟市長一起去旅遊，「讓我們自己的三倍券，用在自己的觀光旅遊產業！」

微型旅展邀集22家旅遊業者到場行銷，包括Klook、KKday，以及汪汪地瓜園、螢火蟲書屋等知名體驗點，超過600人湧入，至少10多個團體現場響應，預約選定的新北遊程，要帶著團體成員放鬆遊新北。

新北市中醫師公會理事長詹益能表示，已規畫7月底帶領中醫師前往著名的「淡蘭古道」，同時在當地辦理義診，提供針灸、推拿、點要等服務；新北市國際蘭馨交流協會理事長劉美華說，已經邀請理監事組成種子踩線團，將號召各縣市姐妹會參加。土城廠商協進會350人團原本要去南投旅遊，也改成在新北玩。

「精緻化服務正夯，6人即可成團！」大腳旅行社企畫部專案襄理謝翊凡說，他們主打小團體驗，6人即可成團，像是「三峽茶器一日遊」一路探索三峽茶園，感受靜謐的山林之美，再到鶯歌體驗手拉胚，一窺陶藝的人文脈絡，近期國旅熱潮強強滾，搭配微型旅展，已有不少團體來洽詢，還有身障團體希望提供客製化的遊程，相信能創造更多商機。

(中時 )