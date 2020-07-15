歐元兌美元升至4個月高點 13:082020/07/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元兌美元15日（周三）升至4個月高點，因市場看好本周稍晚舉行的歐盟領袖峰會將同意祭出更多振興方案並且加強財政整合，以減緩經濟受到疫情衝擊。 歐元升值至1.1423美元兌一歐元，寫下3月10日以來最高，朝向今年高點1.1495美元前進。 歐元兌日圓升至122.47日圓的1個月新高，兌英鎊則升至2周高點的91.125便士。 道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi表示，德國、法國和義大利皆實施嚴格封鎖措施，疫情顯然受到控制，經濟正逐漸回溫。 (工商 ) #歐元兌 #升至 #歐元 #日圓 #歐盟領袖 也許您會感興趣 財經熱門新聞 有120萬要買台積電還是合一？專家分析後說... - 財經 外資大屠殺！港陸股通面臨最黑暗一天 分析師揭內幕 - 財經 每月配息！你一定要認識這檔台股規模最大的ETF - 財經 台股創30年新高！國安基金不退場 持續護盤 - 財經 英國2027年移除華為？業者：那時已是6G時代 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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