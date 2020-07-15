歐元兌美元15日（周三）升至4個月高點，因市場看好本周稍晚舉行的歐盟領袖峰會將同意祭出更多振興方案並且加強財政整合，以減緩經濟受到疫情衝擊。

歐元升值至1.1423美元兌一歐元，寫下3月10日以來最高，朝向今年高點1.1495美元前進。

歐元兌日圓升至122.47日圓的1個月新高，兌英鎊則升至2周高點的91.125便士。

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi表示，德國、法國和義大利皆實施嚴格封鎖措施，疫情顯然受到控制，經濟正逐漸回溫。

(工商 )