今社頭鄉長劉錦昌與彰化醫院院長謝文淮，在公所舉辦簽約儀式，將聯手打造價格親民，安全舒適的長照機構。(吳建輝攝)

謝文淮說，彰化醫院2017就在二水設立日照中心，經過2年的經營，有信心將優質的服務，轉移到社頭鄉來。(吳建輝攝)

彰化第一件由前瞻計畫補助的長照建案「社頭鄉第一社福大樓」，預計8月完工，最快明年能開幕，設立以日照中心為主的社區整合型中心(長照A據點)，而公所與彰化醫院協議，希望減輕長輩負擔，因此達成月費上限6千的共識，聯手打造價格親民，安全舒適的長照機構。

今社頭鄉長劉錦昌與彰化醫院院長謝文淮，在公所舉辦簽約儀式，劉景昌說，2017公所向中央申請經費，成為彰化首件前瞻計畫長照的新建案，中央補助２千萬、縣府補助２百萬，公所自籌８百萬，耗時一年，順利的話今年８月就能完工。

劉錦昌說，高齡化以及少子化問題，讓年輕人負擔越來越重，因此他提出日照中心收費必須要低，而工作人員也都必須是社頭在地人，除了減少鄉親負擔，還能增加就業機會，讓日照中心發揮最大效益，建構出社區化、平價化的長照幸福機構。

謝文淮說，彰化醫院2017就在二水設立日照中心，當時就打出低於行情價格，同樣月費6千的低廉價格，針對弱勢族群則在另外減收，雖價格低廉，但服務不變，同樣擁有明亮寬敞的空間，以及優質的醫療團隊，經過2年的經營，有信心將優質的服務，轉移到社頭鄉來。

彰化縣人口老化嚴重，縣府積極拓展長照中心的設置，也培養長照人才，「社頭鄉第一社福大樓」及周遭腹地共有906坪，未來還會興建相關體健設施及運動槌球場等，提供長輩舒適寬敞的安養環境。

(中時 )