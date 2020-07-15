專業房務員俐落進行住房準備。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

因應近期國內興起旅遊風氣，台中市政府勞工局《產業小百科》特與老爺酒店集團大毅老爺行旅合作拍攝「飯店體驗實鏡秀」，由知名主持人DJ Leo及外景團隊深入飯店，開箱旅宿業選才及工作秘辛，只要上勞工局臉書「渥克in台中」粉專按讚並分享，就可享入住老爺行旅200元餐廳抵用券優惠！

勞工局長吳威志說，依據勞動部最新公布108年15至29歲青年勞工就業狀況調查，青年初次尋職週期長；以「經歷不足」、「不知道自己適合哪方面工作」分別占25.9％、25.4％最高，可見青年學用落差、職涯方向不清為初次尋職困境主因。

吳威志指出，勞工局今年創新製作10集《產業小百科》節目，開箱台中市重點產業，透過知名主持人DJ Leo及外景團隊深入職場內部；詳細介紹實際工作內容、工作環境，以及青年最在意的職務起薪與升遷，讓青年從影片中就可做足未來面試的事前功課。

台中市就業服務處代理處長許淑玲說，透過《產業小百科》節目邀請到企業主現身說明核心人才需具備技能，讓有興趣求職者可馬上投遞履歷進而接軌就業。青年朋友還可參加市府舉辦的「解密百業 實境體驗」活動，網羅前端設計工程師、室內設計師等產業類別，帶領青年走入產業現場進行職類體驗。

許淑玲強調，市府與大毅老爺行旅合作拍攝《產業小百科》節目，老爺行旅加碼推出臉書分享該影片，入住就享有200元餐廳抵用券優惠；民眾8月底前還可搭配「2020台中購物節」活動，消費就有機會抽到精品豪宅、汽機車或百萬現金大獎。

(中時 )