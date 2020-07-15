今日正式開放郵局購買紙本振興三倍券，台南市多家郵局並未湧現預期排隊人龍，有郵局貼心在門口擺放椅子要讓民眾排隊休息等候，但未能派上用場，形成「椅子等嘸人」的景象。郵局表示，可能是一上午雨勢不斷，多少影響民眾出門意願

(中時 )