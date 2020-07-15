.金山區長廖武輝結合金山商圈逾百家業者，單店消費滿200元即贈68折折價券。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

金山五大產業、百家商家特色伴手禮，祭出消費滿額抽獎等你帶回家。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

振興三倍券上路首日，新北市金山區公所攜手「金山商圈」、「金山市場」、「溫泉旅館」、「金山農會」及「朱銘美術館」在地五大產業、逾百家業者，率先配合新北振興168，加碼祭出在地消費滿500元，就可抽住宿券、伴手禮、甘藷季免費夜間星光焢窯等好康，心動馬上就出發！

金山區長廖武輝今吹響29區地方振興號角，他表示，金山觀光資源豐富，公所串連在地上百家觀光旅遊業者，加入新北市旅局「我OK、你FUN心」新北OK旅遊飯店，整合觀光資源共同行銷，以加碼消費滿額抽獎，鼓勵民眾將消費留在新北、留在金山。

金山商圈發展協會長蔡坤明說，凡在金山商圈特約店家使用振興三倍券消費，單店滿200元即贈68折折價券，滿1000元另享商品加購半價優惠，此外，8月底前並與商家識別貼紙合照上傳「來新北逛菜市」臉書專頁，還有機會獲得微波爐、國賓電影票、限量保冷袋。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義說，歡迎好朋友來到金山泡湯、啖美食、賞美景，另金山地區農會配合即將登場的甘藷季，推出體驗活動，朱銘美術館除購買2張門票就可滿額抽獎，美術館更推出等4種振興券優惠組合套票，最高總值6570元，讓一千不只變三千。

自7月15日起至9月15日止，民眾不限振興券，只要在金山區單筆消費滿500元，活動期間將消費正本，例如紙本、電子發票、收據等寄回「新北市金山區公所新媒體小組」，即可獲得抽獎資格，活動結束後，發票也將全數捐助社福團體做愛心。

(中時 )