多個公民團體日前向代理高市府申請四維行政中心前場地集會遭拒，已申請案件也遭退回，環團批民進黨過去在野高喊集會遊行報備制，執政後卻仍然維持威權遺留的集遊許可制，今(15)日恰好是解嚴33周年，但戒嚴幽靈仍未離去。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，今天是解嚴33周年，解嚴開啟台灣民主新篇章，更深化台灣民主化，民進黨政府老將「民主、自由、人權」作為口號，但完全執政後卻剝奪民主社會的基本權利，痛批這是民主價值的倒退，更沒想到2020年竟然還看到戒嚴的鬼影，是台灣民主的悲哀！

葉光芃指出，前高雄市長陳菊1979年在橋頭事件遊行中高喊「堅決反對政治迫害」，同年現行政院長蘇貞昌為美麗島事件辯護律師團的一員，請問蘇菊兩人有看到這次事件嗎？還是已經習慣利用高牆拒馬來阻擋人民的聲音了？痛批相較於空污，民主才是高雄的真正危機！

南部反空污大聯盟副總召洪輝祥表示，對公部門打壓場地申請一事十分憤怒，認為人民集會自由的權利怎可任意剝奪又毫無理由的退回，去年韓國瑜主政時還允許公民集會活動，今年甫主政的代理市府卻不允許市民在市府前集會了？去年毫無阻礙，為何今年代理市長期間的集會申請就得看人臉色？

洪輝祥指出，今年同樣是美麗島事件40周年，若高市府仍不准人民集會，就要堅持美麗島的民主精神照樣上街讓警察逮捕。

(中時 )