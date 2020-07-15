受新冠肺炎衝擊，芯鼎(6695)今年車用、運動相機等產品出貨不順，惟下半年陸續取得SimpliSafe、Webcam遠端視訊會議訂單，第四季有機會拚單季虧轉盈，另外，芯鼎也成為Intel RealSense的供應伙伴，相關訂單有機會最快在明年發酵，為2021年營運增加想像空間。

芯鼎為半導體產業上游專業晶片設計公司，目前產品主要應用於消費影像市場與車用影像，在消費市場上包括數位相機、運動相機及穿戴式相機，車用影像市場則為攝像頭、影像感測模組及行車紀錄器，另外，宅有智慧居家影像市場，目前以車用影像占比最大、約35%。

芯鼎2019年下半年虧損收斂，主要車用晶片全年貢獻3.6億元，但車用產品因為有85%出貨給日系品牌車廠，但今年逢新冠疫情，全球車市表現低迷，導致車用產品出貨低迷，另一方面，芯鼎也出貨運動相機晶片，除了GoPro外，其他幾乎都是採用芯鼎晶片，今年也因為全球封城，民眾無法出門，導致客戶產品銷售急凍，也影響芯鼎的出貨表現。

但隨著全球解封，經濟活動重啟，芯鼎下半年營運可望緩步成長，預計較大的動能落在第4季，芯鼎無線網路監控IP Cam晶片，可協助客戶解決誤觸及減少儲存空間的兩大問題，第4季將出貨給兩家美國客戶，其中一家SimpliSafe主要為居家安控產品，將帶來不小的營業額，另一家則是Webcam遠端視訊會議系統，今年因為疫情導致遠距上班、教學需求大增，目前已經少量供貨大陸品牌客戶，預計第4季出貨量放大。

Intel推動RealSense技術，RealSense技術是透過解讀感知輸入和支援動作的感知辨識平台，將感知運算推往另一個高峰，芯鼎是第一顆Intel以外的晶片廠商，主要芯鼎有邊緣運算晶片功能，無需透過PC即可獨立運作，2020年產品模組將出給Intel，應用在電子門鎖、智慧零售、遊戲機，最終出貨量目前無法評估，但會是相當具潛力的產品。

(時報資訊)