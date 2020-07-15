電競相關宅經濟發威，且NB、伺服器需求穩定，散熱廠—雙鴻(3324)第3季業績可望維持高檔，曜越(3540)則預估，第3季業績有機會比去年同期好，兩家公司盤中股價強勢漲停，散熱個股盤中股價同步走高。

電競、NB及伺服器等需求強勁，讓雙鴻及曜越第2季業績同步創下單季歷史新高，其中雙鴻第2季合併營收為29.86億元，季增33.24%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為52.29億元，年成長11.97%，由於第2季合併營收衝高，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年每股盈餘可望逾5元。

曜越因北美電競相關需求熱到爆，6月合併營收躍升至5.71億元，月增17.25%，年成長52.22%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為13.58億元，季增33.14%，創下單季歷史新高，公司自結4月稅後盈餘為700萬元，單月每股盈餘為0.12元，由於第2季合併營收衝高，且毛利率不錯，法人預估，曜越第2季獲利有機會較第1季倍數成長，累計上半年合併營收23.33億元，年成長14.65%。

受惠於蘋果NB、Nvidia及AMD等新產品陸續上市，且伺服器需求穩定，雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

曜越表示，由於北美地區客戶訂單強勁，第3季業績可望優於去年同期，公司將努力維持高毛利率，進而帶動獲利成長。

雙鴻及曜越第2季業績表現亮眼，讓兩家公司除息首日就順利填息，今天盤中股價連袂漲停，奇鋐(3017)、建準(2421)、超眾(6230)及動力-KY(6591)等亦同步大漲。

(時報資訊)