金門縣上周爆發牛結節疹疫情，截至昨天共累積39場感染，90頭牛被撲殺焚毀，農委會昨宣示，待1周內1萬劑的疫苗到貨後將開始於金門縣施打疫苗，副主委黃金城今天也證實，為防範疫情擴大至全台，也將啟動15萬劑的疫苗招標作業。

防檢局13日召開專家會議討論金門牛結節疹疫情的因應對策，副局長徐榮彬表示，會中有專家建議不僅金門的牛隻需全面施打疫苗防範，國內也應儲備疫苗加以防範。

副主委黃金城今天指出，雖然台灣跟金門距離180多公里，但儲備疫苗還是必要的，因此將開國際標採購15萬劑疫苗，預算約800多萬元，作業應該在2至3個月內可完成。

黃金城說，牛結節疹疫情若擴及台灣本島，損失最大的就會是乳牛業者，但因為目前台灣尚無疫情，防檢局也對本島500多場進行訪視，都無出現疫情，因此還有時間啟動招標作業採購疫苗。

根據畜牧處統計，今年第一季全台牛隻在養量為15萬2005頭，其中乳牛在養量11萬6944頭，其中有產乳的占6萬2829頭，肉牛在養量則為3萬3949頭，爆發疫情的金門縣則占6282頭。

(中時 )