在炎炎夏日中，員警與學生在烈日下辛苦拍攝，就是希望能將校園安全，以及暑期打工陷阱等案例宣導，確實傳達給個人。(林文偉提供／吳建輝彰化傳真)

影片內容除了暑期打工安全問題，也有提到校園霸凌等青少年容易遇到問題。(翻攝宣導短片／吳建輝彰化傳真)

未來該影片也會到各校園，做相關宣導使用。(翻攝宣導短片／吳建輝彰化傳真)

暑假期間時常成為青少年接觸毒品的高峰期，彰化縣警察局北斗分局，為了讓青少年能安全健康的度過暑假，特找來明道大學資訊傳播學系學生，共同拍攝反毒宣導短片，過程逼真，還到KTV取景拍攝，北斗分局分局長謝錫釗說，希望藉由宣導影片，能有效預防青少年犯罪。

負責策劃擔任導演及編劇的警員林文偉表示，一開始接到長官指示他相當緊張，0經驗的他沒有當過導演，編劇，只能硬著頭皮，從策劃、撰寫劇本、場刊等，耗時兩個月，最後花了三天拍攝，雖然過程辛苦，但成果大家都很滿意。

林文偉說，影片除了提到暑期打工及毒品問題，還有校園霸凌，及青少年容易受詐騙集團利用誤當車手等情境，希望透過生動活潑的短片，加深青少年印象，避免自己落入陷阱，未來影片也會到校園做相關宣導使用。

北斗分局分局長謝錫釗表示，因暑期開始，為了防止青少年暑期求職受騙，及其他犯罪，因此用比較迎合年輕人的方式，與明道大學合作拍攝短片，來提升宣導的效果，也提醒所有青少年，暑期求職應謹慎小心，如有發現任何可疑之情，都應立即通知警方前往，來確保自身安全。

(中時 )