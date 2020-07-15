立法院昨天審查監察院長被提名人陳菊人事案爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生「性騷擾」，反遭陳回擊「用肚子不會懷孕不算性騷擾」；民進黨婦女部今表示，「陳雪生委員，會懷孕的那個叫性侵害」。

對於陳指范雲，「利用性別操作政治輿論很低級」；民進黨婦女部表示，這樣的回應根本是二度傷害，「請問，低級的人究竟是誰？」

民進黨婦女部今指出，不道歉還硬凹，當范雲委員表示「＃你的觸碰令我很不舒服」，陳雪生委員竟然嬉笑裝死帶過。陳雪生委員故意用肚子頂撞范雲委員，不僅不道歉，還表示「用肚子不會懷孕不算性騷擾。」「陳雪生委員，會懷孕的那個叫性侵害」。

婦女部說，國民黨立委陳玉珍稍早在臉書表示：「這麼不經碰來金門教妳戰鬥精神。」民進黨婦女部不禁質疑「 被門夾到就要送急診的陳玉珍委員，竟然要教別人金門戰鬥不畏死的精神？」

婦女部強調，國民黨身為最大在野黨，事件延燒至此，還繼續放任黨籍立委發表性別意識不足的言論，性平教育如此缺乏實在令人痛心，民進黨婦女部在此呼籲國民黨，沒常識至少要看電視，做錯事就要反省、道歉！

婦女部表示，「你的嬉笑不代表對方覺得好笑、你覺得沒事不代表沒事」；性別意識需要再加強，國民黨應該向黨公職開設性平課程；「玉珍委員手傷回診了嗎？」

(中時 )