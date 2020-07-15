「聯聚瑞安大廈」將繼中部頂級豪辦聯聚「中雍大廈」，成為七期市政路豪宅新地標。（盧金足攝）

台中市西屯區朝馬國民運動中心，提供民眾運動去處。（盧金足攝）

台中市七期豪宅成為品牌建商推案的一級戰區，也是建築師創意與工法的競技擂台， 「豪宅一哥」聯聚建設2020年的新作「聯聚瑞安大廈」，規畫年輕、時尚升級版豪宅，結合基地位於市政路的林蔭大道特色，南向面對別墅區，北向擁有市政路百米棟距，擴大綠意新潮流，打造一座綠意盎然的大樹建築，將成為市政路亮眼的新地標。

只有自己能超越自己！「聯聚瑞安大廈」個案，建築外觀首度以新現代風格設計，從居住舒適感與安全性考量，大面窗引景入室，還運用複層陽台設計，隔熱、節能，放眼七期坐擁美景，居家生活隱私性獲保障。

聯聚建設總經理王于娟表示，通過複層陽台與垂直植栽，引入大片綠意，以垂直森林概念為主軸，利用側院和複層陽台的多樣性花木綠化，融合室內外環境景觀，七期市政路交通與景觀優勢，「聯聚瑞安大廈」相融共享。

王于娟說，除了外觀令人耳目一新，「聯聚瑞安大廈」公設創意十足，一樓挑高門廳，時尚氣派，規劃會客區和多功能交誼廳，三樓設計Green house，宛如villa度假中心，住戶在小森林中享受健身房、瑜珈教室和SPA，健康又養生。

新案地理位置優越，位於台中市最美的林蔭大道市政路上，擁有七期燙金腹地，享歌劇院藝文氛圍，百貨林立購物便利，國際級知名飯店進駐，鄰近公益路商圈生活機能方便。

台中市人潮帶來錢潮，位在七期商圈的百貨公司密度最高。（盧金足攝）

位於七期的台中國家歌劇院，為中台灣的藝文重鎮。（盧金足攝）

台中市捷運綠線將在年底通車，市政路擁有捷運搭乘方便的交通動線。（盧金足攝）

住戶重視的學區，屬於優質的惠文學區，坐擁惠來公園綠地，人文環境與交通動線，區位價值超越價格，疫情漸趨緩，建案紛進場，也出現報復性賞屋潮，市場詢問度熱烈。

值得一提的是，頂樓規劃Sky Lounge，增加Star Lounge，可以舉辦室內、戶外各種派對，還能遠眺七期美景，「聯聚瑞安大廈」採垂直森林概念，有助於創造一個微氣候環境，過濾塵埃和粒子。

此外，多樣化植栽，在空氣中產生芬多精又可遮陽隔熱，室內規劃大尺度的廚房、客廳及書房的開放空間，增加家人間生活的情趣及緊密連結情感。

「聯聚瑞安大廈」規劃地上二十四層、地下五層建築，一層四戶，戶戶通風採光良好，且總戶數住家僅八十四戶，單純好住。

聯聚建設友善鄰里，特別規畫臨路退縮，種植大樹，提供市民休憩及通行，讓大棵喬木植栽呼吸生長；還有梯廳大樹林立，全面垂直綠化，形塑友善的都市景觀。

王于娟說，「大樹建築」為未來生活正在改變，在城市創造舒適宜居空間，設計以人為本，永續綠建築會是新世代的社會責任，建築設計回歸自然，綠意與建築完美的結合，讓住戶一回家就能享受大自然環境。

複層陽台設計和垂直綠化，不但讓建築物表情豐富，更能讓多層次陽台線條，創造空間光影對比及立面豐富韻律，創造獨一無二的綠色天際線。

聯聚建設首次在房地產跨足60坪的標配市場，訴求重視生活質感年輕新貴，適居的輕好宅訴求打動企業家二代和對聯聚生活美學有共鳴的嚮往者，成為市場矚目的指標建案。

「聯聚瑞安大廈」是聯聚建設首次在房地產跨足60坪的標配市場。（盧金足攝）

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