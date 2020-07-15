美籍男子范喬伊今年4月間，因侵入士林區芝山岩附近一處住宅，遭女屋主報案，派出所員警到場後，他竟脫下上衣淋溼全身，展開格鬥技巧，員警近10人以手銬制服後，進入派出所又打傷數名警察，士林地檢署偵結，依妨害公務、侵入住宅罪提起公訴。

近30歲范喬伊是格鬥職業選手，北市某運動訓練館贊助對象，有10多年摔角經驗，今年4月16日晚間，進入剛認識的郭姓女子租屋處，但因范喬伊突然情緒不穩，郭女因而報案請求警方協助，當他看到制服員警時，更加情緒失控，隨即徒手揮拳、腳踹攻擊員警。

派出所所長以及同仁共8人到場，范喬伊脫掉上衣，露出結實的肌肉，還用水沾濕全身，減低摩擦力，員警完全抓不住，加上「地板技」掙脫，造成同仁手臂、手指受傷，遭上銬帶回派出所他又踹傷另外7人，警方拿出腳鐐才能避免他繼續攻擊。

起訴書指，范喬伊除了無故侵入郭女住宅，還跑到隔壁房間內隱匿，經要求退去仍留滯，已觸犯妨害公務、侵入他人住宅罪，依法提起公訴。

(中時 )