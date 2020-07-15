藍綠立委昨天為了監察院長被提名人陳菊進立院，雙方發生激烈衝突，並互相指控對方施暴。國民黨立委葉毓蘭今天在臉書上指控民進黨立委陳歐珀對她襲胸，「他怎樣都不肯罷手，後來還對我肘擊勒頸」，葉還特別標籤民進黨立委范雲「妳幫我舉發他！」

范雲昨天指控國民黨立委陳雪生在議場用肚子頂她，讓她感到不舒服，跟陳雪生反應，陳說「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，范雲質疑國民黨裡的性壓迫文化是怎麼形成的？國民黨裡發生性騷擾事件時，還有誰敢站出來？

葉毓蘭今天就在臉書指控陳歐珀對她襲胸、壓胸，「怎樣都不肯罷手」，還對她肘擊勒頸，葉毓蘭特別點名范雲，要范雲幫她舉發陳歐珀。

葉毓蘭說陳歐珀對她的行為是「不期望的性接觸」，也反嗆民進黨殺紅了眼根本沒把我們當人看，「誰有空性騷女綠委？」葉並貼出影片聲援國民黨立委吳怡玎，葉毓蘭說，男綠委追打的是弱不禁風的吳怡玎。

(中時 )