由中華音樂人交流協會理事長李建復領軍，超過30多組民歌手響應參與，包含丁曉雯、木吉他合唱團、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、王夢麟、吳楚楚、李明德、李建復、林子軒、林佳蓉、林亭翰、林隆璇、邰肇玫、金智娟、南方二重唱、洪小喬、范怡文、殷正洋、馬永蒂、馬永霖、馬毓芬、徐曉菁、許淑絹、許景淳、黃仲崑、黃韻玲、葉佳修、趙詠華、趙樹海、潘越雲、鄭怡等民歌手齊聚，將於今年9月26、27日在今年最新落成的新場館，位於南港的台北流行音樂中心舉辦「相知相守 民歌45演唱會」。

演出卡司大陣仗亮相，馬上就為流行音樂的新指標場地台北流行音樂中心樹立最多組藝人開唱的演唱會的高標竿，由於陣容龐大，節目長度有限，節目編排也讓製作組傷透腦筋且協會透露名單還在邀請中；2020年適逢民歌45周年，原是值得紀念的一年，但因新冠肺炎疫情，令大家面臨前焦慮，在這個時機點下，雖受到疫情影響變數不斷、籌備時間倉促，但中華音樂人交流協會仍決定攜手眾位民歌手，打造一場暖心的演出。

李建復本想籌備緊急可能歌手們會無法參與，沒想到送出邀請後大家響應熱烈，先前都不巧未能參與民歌30、40演出的鄭怡早就在兩人吃飯時敲碗民歌45演唱會舉辦，王新蓮、趙樹海、南方二重唱、趙詠華等歌手也說這麼有意義的時刻當然不能缺席，丁曉雯老師笑說：「觀眾會不會比較想要看我講評！要不考慮加張桌子在台前我可以跟黃韻玲老師搭檔當評審。」演唱會購票可洽大市集交易網或全台7-11ibon及全家FamiPort。

趙樹海。（開麗娛樂提供）

南方二重唱。（開麗娛樂提供）

黃韻玲。（開麗娛樂提供）

(中時 )