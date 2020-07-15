前高雄市長韓國瑜因被罷免通過，市長將於8月15日舉行補選投票，針對此次補選得票數預測，未來事件交易所預測，民進黨候選人陳其邁有望超過自己2018年得票數，但不會高過韓國瑜2018年的89萬2545當選票數。

據《美麗島電子報》昨(14)日公布的民調結果，就高雄市民「對5位政治人物的好感度」，結果為陳其邁52.2%、陳菊36.2%、韓國瑜21.3%、李眉蓁14.5%、吳益政9.7%。從民調中可以發現，陳其邁仍維持領先態勢。此外，這份民調預估，陳其邁的得票率為6成1到6成5；李眉蓁為3成到3成4；吳益政則不到1成。

調查也發現，若此投票率達到5成，那陳其邁的得票數可能會衝到75.6萬票，打破他2018年參選高雄市長時，獲得74.2萬票的得票紀錄。

而未來事件交易所早在6月18日，就推出「2020高雄市長補選 陳其邁得票數預測」市場，由低至高共設有五個得票數區間，分別為「陳其邁獲得0~459,996票」、「陳其邁獲得459,997~742,239票」、「陳其邁獲得742,240~892,545票」、「陳其邁獲得892,546~939,090票」、「陳其邁獲得939,091票以上」。

《民眾日報》15日報導，《未來事件交易所》就「2020高雄市長補選當選人預測」中，陳其邁以$99的超高價格遙遙領先，市場看好他順利當選。而截至7月14日的市場價格，最高為「陳其邁獲得742,240票~892,545票」，為$54.77。市場亦認為陳其邁雖有望能夠突破2018年自己的票數，但同時預測市場也分析，「陳其邁得票數恐仍難超越2018的韓國瑜」。

《選罷法》規定縣市長和鄉鎮市長同額競選的當選門檻，是得票數超過選舉人總數的20%；意即只要拚過20%、約45萬9996票陳其邁便能順利當選。

未來事件交易所，就高雄市長補選進行預測。(圖/翻攝自 未來事件交易所)

(中時電子報)