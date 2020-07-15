現在有許多人為了拍張美照，卻不顧自身安危，跑到危險區域拍照。近日在俄羅斯發生一起女子為了找到一個拍攝的絕佳位置，竟冒然爬到陡峭岩壁拍照，不料雙腳未站穩，失足跌落50公尺深岩壁，而朋友親眼看著她消失在眼前，悲痛不已。

據《太陽報》報導，這起事件發生在俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk Krai），一名34歲女子尤金妮亞（Eugenia）和朋友們去爬山健行，當時她與朋友中途脫隊，而尤金妮亞為了幫朋友找到一個最佳拍攝位置，並沿著陡峭的岩壁往下走；眼看尤金妮亞越來越靠近懸崖邊，朋友趕緊叫她往回走。

不料尤金妮亞往回走時，因岩石鬆動，讓她無法牢牢抓住岩壁，雖然她多次嘗試抓住，還是無法前進，結果整個人往下滑，朋友拍攝的影片中，可以聽到友人一直呼喊著她的名字，但沒多久尤金妮亞就跌落岩壁下，影片也瞬間關閉。

隨後救難人員趕到現場搜救，尤金妮亞的屍體在50公尺深岩壁下找到，醫護人員證實她已身亡；據悉尤金妮亞有2個孩子，家人得知此事後相當難過。目前尚不清楚當局是否正在調查此事件。

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(中時電子報)