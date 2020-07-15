時力立委王婉諭今日於臉書發文表示，昨日民進黨立委范雲和國民黨立委陳雪生的性騷擾風波，國民黨立委陳玉珍竟嗆「上個戰場就X父X母」、「不要濫用自己的性別優勢栽贓別人」。不得不說這些立委的性平教育，應該死當重修。

王婉諭指出，根據勞動部的統計資料顯示，職場違反《性別平等工作法》，雇主受罰比例非常低，歷年平均都在3成左右。有8成的受害者在遭到性騷擾後選擇隱忍，其中最大的原因就是「當作是開玩笑。」

王婉諭說，此外，還有怕被秋後算帳、為了職場和諧、證據蒐集不易等理由，導致雖然有《性平法》的保障，仍然無法為這些受害者提供足夠的保護。最根本的原因，就是因為性別平等教育無法在我們的日常生活中落實。

王婉諭表示，陳雪生和陳玉珍，恐怕就是還沒學會尊重別人的身體，才會說出如此退步的言論。如果有需要，很樂意讓我的小孩們和2位委員分享怎麼尊重別人，畢竟做為國家的立法委員，若是連最基本的性平觀念都沒有，到底要家長們怎麼教小孩呢？

(中時 )