1名老婦人日前神情緊張著急地跑至派出所向警方求助，表示其接到刑大偵查員來電，因遭人盜用身分申辦手機，要將名下帳戶交給偵查員監管，員警聽聞立即安撫老婦人並表示：「阿婆免驚，這是典型的詐騙老梗」，經員警詳細解釋後，老婦人才終於卸下心防及疑慮，頻頻向員警道謝。

警方指出，第六分局何安派出所員警黃靖憲、魏崑峰日前於派出所內執勤時，1名61歲的黃姓老婦人氣喘吁吁地跑進派出所，稱其接獲自稱高雄市刑大陳姓偵查員來電，表示其身分遭人盜辦手機，需要配合辦案，並要求將帳戶內僅存的新臺幣3萬元存款交出監管。

員警告知老婦人這是詐騙，並撥打電話聯繫高雄市刑大確認並無詐騙集團所稱之案件，老婦人頓時放下心來，感謝員警積極協助，才得以保住其辛苦積蓄。

警方呼籲，檢警辦案不會使用電話做筆錄、電話通知監管帳戶，更不會透過電話要求民眾匯款或轉帳，民眾如接獲疑似詐騙電話，莫慌張，可先向派出所尋求協助，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」並撥打「165反詐騙」諮詢專線電話，提高防詐騙之共識與警覺，避免讓自己受騙，損失財物。

(中時 )