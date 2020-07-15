這是7/10在PTT的一則熱烈討論，當時合一天天漲停板，台積電則是牛步慢慢爬。有個投資人問說，他手上有120萬元，不知要拿來買合一還是台積電? 幾則回應都蠻好笑的。比如:

合一的二天抵過台積電二年，ALL IN 合一等數錢，不夠的用融資，推台GG是想讓人少賺嗎? 懦弱的選擇比失敗可怕，選合一 !

我們輕鬆看大家的討論，沒有要酸的意思，巿場就是這樣熱鬧，股價漲跌才會有意思。

其實在7/8也有朋友私訊問船長: 聽說合一會到500-1000元，富邦蔡家跟韓總也都有買，可不可以進場?

答: 股王的歷史高價都是在最熱門的時候發生，通常主力想要出貨了才會叫散戶來買，他們成本那麼低，我要是大股東就全部出掉換現金回來，2萬張就可以換100億回來，這種錢還是留給別人賺吧。

沒想到話才說不到二天，竟真的有大股東開始大賣，這種大飇股炒的是籌碼的安定，一旦有一個主力撤了，就會產生連環作用，一個接一個走，今天不賣明天少10%，那當然先出再說，再來，由大賺變成少賺的人也想確保獲利，會緊跟著出場，最後是買在高檔的人，還在痴痴等反彈出現，但有時等的到，有時等不到，比較常見的是套的太深，最後絕望時停損出場。

圖文／船長提供

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我們來回顧一下2014年的基亞及2015年的浩鼎，這二檔當時都背負著巿場的滿腔期待，認為開發新藥必然會帶來巨額的利潤，可惜最後都是以解盲失敗坐收，股價崩跌打回原形，合一不太一樣，糖尿病足的用藥已經三期解盲成功，未來的巿場幾乎確定在那裡了，變數不大，但股價的走勢都是反應投資人的心理及籌碼，仍會有一些相似性。

股票在反轉之前絕大部份都會有一段做頭的時間，除非是冷門股，根本沒什麼人在玩，才比較有可能出現尖頭反轉，若是像基亞、浩鼎或是合一，都是一時之選的熱門股，所以基本上都會築出頭部以後才會反轉。

2014年基亞在解盲失敗消息出來前，已經盤頭三個月的時間，三個月已足夠主力做大部位減碼，甚至還可能反手放空，在486元的高點時出現假突破轉弱跡象，破頸線之前的長黑K是出大量的，表示是最後的出貨量，然後就以向下的B點展開慘烈的跌停板之旅，中途一度出現爆大量想換手，但無奈賣壓太大，基本面也沒什麼希望，一直跌到105.5元才二度爆大量止跌。

圖文／船長提供

2015年的浩鼎以超強的經營層與大股東團隊，吸引法人及散戶看好乳癌新藥研發必有好結果，股價一路上漲，但12月時出現向下B點1，暗示高檔開始有人出貨，之後又跌破11月底最大天量的低點，表示多方已不想護價格了，雖然後面反彈，但反彈不過頸線，傳來解盲不理想的消息，以4根跌停展開跌勢。浩鼎當時小頭部花了一個月時間，更大的頭部則花了三個月左右才出現向下B點2。

=> 熱門股基本上要反轉之前，主力會先偷偷賣，但另一方面，也會有人看到難得回檔就想撿便宜，因此會在高檔震盪一段時間，等主力把主要部位出的差不多時，已經沒有繼續護盤的需要，且其他投資人也可能察覺到利空將來，選擇退場，此時才會正式破線完成頭部。

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回到合一來看，上漲過程幾乎沒有較大的整理形態，為何能如此強勢? 一來搭上生技股的熱潮，二來解盲時間點正好助攻，三來董監股東結構穩定佔了近5成，流動籌碼不算太多，四是台股正在資金行情上。上漲過程順利，吸引一般投資人目光，因此幾乎是直達車。

在大股東賣股的消息後，打破了籌碼的穩定性，出現了報復性下跌(這個詞很流行啊~)，造成連環性的賣壓，但我們知道熱門股極少是尖頭反轉的，合一的連續跌停有可能是做頭部的第一階段而已，未來仍很有可能會有一個大反彈，直到反彈無力為止才會打出完整的頭部，至於何時會進入第二階段的反彈期? 有二個支撐點可以參考，一個是6/22的高點264左右；另一個是6/11高點及6/24低點連成的支撐2，所以整體來看，大約在220-264元之間，可能就是止跌點，但要配合量能，必須出現爆大量，且爆大量後收漲，隔天也漲，那就很可能是回檔的低點，因為目前主力根本來不及跑，所以有可能不會跌到那麼低才開始做反彈波，有可能跌破300元後，就隨時出現。

合一未來有實質的權利金收入，不是單純做夢的股票，接近支撐區就出現反彈波的機率很大，目前自高點已跌3成左右，若跌4成~5成應就可交待過去，不過想介入搶反彈，還是以上述的量價變化為準。

圖文／船長提供

權王台積電出現報復性創新高，若那位PTT的投資人選對了，其實績效也不錯。

台積電今天大漲創新高，有一助力是來自里昂證券，調高台積電的目標價到500元，為目前巿場上最高價，先不論是否會到達，但巿場上在台積電法說會前的猜想是偏樂觀的，反向思考，法說會後是否會利多出盡，或者出現獲利了結? 樂觀中不要失去審慎。

船長在6月上旬上修台積電的看法，當時認為可以創新高，這幾天到價了，以1X漲幅目標來看，360元就可以交待，已持有的人可以逢高獲利了結，若不想太早離場的，也可以用今天利多的低點為停利點，沒破之前就續抱。

里昂不算是大型的券商，能不能喊的動台積電到500元，只有天知道，也許分析師只是想搏個版面表達看法樂觀而已。過去幾個月里昂證券對台積電的目標價為: 325/362/336/296/315/500，顯然是由過去的區間大幅提高，前幾次的買進建議還不錯，股價後來的確是偏多，不過近二次則是沒有特別之處，跟巿場差不多，一直到最近台積電創新高了，才出目標價500元的報告。

若以巿場上各券商的看法，台積電上檔空間並沒那麼樂觀，目標價大多落在330-375元之間，以今天收盤363.5元來看，空間似乎有限，7/16的法說會要有很大的利多，才會讓分析師再度上修目標價。

綜合以上，台積電短線不是買點，而是獲利了結點。合一則是可以等爆大量換手後的第二階段搶反彈波。

PS: 怕不熟的讀者不清楚，再簡述一次，船長今年對台積電的看法共發表過四次: 一是3月下旬認為250元以下可買進；二是4月上半月，在300-310元可獲利了結；三是6月上旬在310-315左右再度翻多，認為會創新高；四是在7月上旬，以360元為1X漲幅滿足，可分批出場。

(本文僅為個人心得分享與討論，無任何投資建議之意)

圖文／船長提供

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)