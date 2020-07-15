振興三倍券今首日開賣，除了部分地區因流量管制運作不順暢。據統計，截至下午1點為止，已有逾83萬人拿到實體券。

政院透過宣傳及分流措施，有效紓解原先預期的排隊人龍，並未爆發大幅排隊潮。截至中午統計，已有35萬人在郵局買到三倍券。另有28萬人在超商領到三倍券，下午1點時，郵局與超商已分別各有約41萬人領到券，總計約83萬人到手紙本券。統計數字與政院原先預估郵局每日流量約60萬到80萬人已相當接近。

多數民眾對於購買三倍券仍感方便，但也有部分民眾因流量管制暫時未買到券而有所抱怨。

(中時 )