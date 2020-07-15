振興三倍券紙本券已83萬人到手 13:242020/07/15 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院分流三倍券紓解人潮(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券今首日開賣，除了部分地區因流量管制運作不順暢。據統計，截至下午1點為止，已有逾83萬人拿到實體券。 政院透過宣傳及分流措施，有效紓解原先預期的排隊人龍，並未爆發大幅排隊潮。截至中午統計，已有35萬人在郵局買到三倍券。另有28萬人在超商領到三倍券，下午1點時，郵局與超商已分別各有約41萬人領到券，總計約83萬人到手紙本券。統計數字與政院原先預估郵局每日流量約60萬到80萬人已相當接近。 多數民眾對於購買三倍券仍感方便，但也有部分民眾因流量管制暫時未買到券而有所抱怨。 (中時 ) #三倍券 #郵局 #流量 #統計 #超商 #紙本券 #超商 也許您會感興趣 政治熱門新聞 國民黨2024想贏？高雄年輕韓粉斷言3大問題 - 政治 媒體人點名《關鍵》內幕？黃創夏爆10年來秘辛... - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 張友驊指「涉弊」遭告終道歉 陳菊回應了！加碼點名：這2人也造謠過 - 政治 驚！盧秀燕開刀請假10天 病因曝光 副市長黃國榮代理 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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