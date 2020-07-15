大同六月底舉行股東會，公司派使出中資認定策略，市場派投票權不能行使，讓股東會再爆爭議，也讓大同經營權持續熱鬥。長期緊盯市場派動向的財經記者魏鑫陽持續緊咬三圓經營治理問題，他在個人部落格揭露，三圓取得台北市中山區土地，居然事隔二年半才認列，「即使董事會追認有效，也恐有資訊揭露不實之虞。」

魏鑫陽表示，這筆交易認列絕對是台灣董事會追認史上的一大紀錄，2017年7月25日三圓召開董事會，接連發佈三則重大訊息，當天三圓董事會通過補充2014年向關係人取得股權公告、以及補公告本公司向關係人取得不動產。

根據重訊內容指出，三圓董事會追認2014年12月23日與關係公司源利簽約取得台北市中山區土地。這筆土地僅5平方公尺，約1.51坪，交易總金額374萬元，拆算後單坪要價247.68萬元，交易的原因是為使公司投資性不動產產權完整，以及資源整合。

魏鑫陽說，這筆交易從完成到獲得董事會追認，算算超過2年半的時間，姑且不論董事會追認的適法性如何，光是這間隔時間，應該可列在台灣上市櫃公司董事會「追認」紀錄上。

魏鑫陽指出，重訊內容中，這筆交易決定方式是議價，價格參考依據為市場行情，決策單位是董事會追認。至於估價者、估價報告、會計師意見、經紀人與經紀人費用等等，都是不適用，也沒有董事表示異議，「這件董事會追認通過的向關係人取得資產案，整個過程真是叫人霧裡看花、嘖嘖稱奇。」

魏鑫陽批評，這筆交易資訊揭露除在重大訊息外，年報或年報重要契約也沒有揭露。不只交易合約付之闕如，他確認2014年三圓董事會重要議案中，也沒有關於取得或討論這筆土地資產的記錄，「有如神來一筆般，不禁讓人想問這起交易從何而來，又為何會選在這個時間點讓董事會追認。」

▲三圓收購中山區土地，卻沒被列入當年年報或年報重要契約中。/翻攝自金管會網站

魏鑫陽認為，三圓在2016年改選董監事，前後任董事會成員不同，能否代為追認都讓外界打上問號，就董事會可追認時間來說，據《公開發行公司董事會議事辦法》第七條規定，即使面臨緊急狀況，無法召開董事會下，重大捐獻追認也要在通過董事會後一年內追認，「這筆交易卻過了二年半多，即使董事會追認有效，也恐有資訊揭露不實之虞。」

魏鑫陽還提到，中山區土地交易時間同時也是三圓處分新星股權的完成交易日，「兩起交易居然在同一天發生，真可說是神的安排。」

(中時電子報)