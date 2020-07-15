桃園市中壢區崁頂路一棟九層樓大樓，15日上午近11點傳出火警，桃園市消防局出動人車救援，救出5樓2名大人、3名小孩，還有6樓1住戶，其中5樓42歲黃姓男子救出時無呼吸心跳，送醫急救恢復生命跡象，其他送醫者還有5樓1名35歲許女及6樓15歲女住戶，送醫後無大礙。

桃園市消防局出動29名消防人員及各式車輛救援，起火點疑似為5樓客廳內的神明桌，燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因還要進一步調查。

(中時 )