行政院長蘇貞昌繼公開斥責高雄榮總院長，日前一次拔掉高雄、台南市警局長，又在媒體詢問國中小教室裝冷氣政策時，說女兒蘇巧慧在家中問他此事。國民黨革實院長羅智強為此，在臉書痛批蘇貞昌是「民進黨第一名的爛演員」。

羅智強說，過去，蘇貞昌用「停車格有多少？」來洗臉醫院院長；最近更是公開痛罵各縣市的警察局長，要求為治安負責。這兩件事，蘇貞昌關起門來，該怎麼罵，他沒意見，但蘇卻選擇大嗚大放，在媒體面前幹譙一番，留下驚愕的觀眾，滿足自己的威風。

他說，議場上，蘇巧慧要怎麼質詢蘇貞昌，他也沒意見，可蘇卻上演家庭小清新，把家務事搬到檯面，全國中小學生都得感謝蘇貞昌的孫女才有冷氣吹，噁不噁

心？羅智強說，蘇貞昌演得爛，眾所週知，若蘇沒有民進黨證，以演員為職志的蘇貞昌，生活肯定不好過。幸好有民進黨、幸好有民進黨證，蘇貞昌才能矗立不搖，一邊當官，一邊滿足自己成為演員的夢想，感恩、讚嘆！

(中時 )