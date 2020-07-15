【現場直播】疾管署中央流行疫情中心例行記者會｜2020.07.15

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內無新增確定病例，截至目前累計78,897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含77,948例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計13,294,181例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,490,308例、巴西1,926,824例、印度906,752例、俄羅斯739,947例及秘魯333,867例為多；病例中578,215例死亡，以美國138,383例、巴西74,133例、英國44,968例、墨西哥35,491例及義大利34,984例為多。

指揮中心指出，針對開放短期商務人士入境可有條件申請縮短居家檢疫時間之國家/地區，經評估近2週國際疫情趨勢，本次將緬甸新增為低感染風險國家；香港、澳洲由低感染風險國家/地區調整為中低感染風險國家/地區。最新國家/地區名單如下：

1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。

2.中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港、澳洲。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)