奶媽會花10至15分鐘左右的時間，輕輕幫大貓熊寶寶翻轉並按摩身體。(圖擷自台北市立動物園官網)

奶媽用濕棉球幫寶寶全身擦澡。(圖擷自台北市立動物園官網)

大貓熊姊姊「圓仔」小時候睡到「倒頭栽」的模樣。(圖擷自台北市立動物園官網)

圓仔妹生下17天，可愛萌照曝光！台北動物園幫新生大貓熊寶寶寫日記，透露她胃口極佳，每餐約花15分鐘左右，就能將「奶爸」辛苦向「圓圓」跪求擠得的母乳喝光光。

台北動物園表示，大貓熊寶寶今天是17日齡，目前全日攝取的母奶量來到151.6公克，約4-5小時得餵一次奶，平均每天要餵5-6次。擔任「奶媽」的保育員在幫大貓熊寶寶餵奶時，必須時時盯著奶瓶內奶量的變化，隨時調整奶瓶和寶寶頭部的傾斜高度，保持奶瓶頭部呈一直線的姿勢，才能避免寶寶吸入過多的空氣，引發脹氣或腸胃不適。

園方表示，大貓熊寶寶跟人類一樣，「肚皮緊了，眼皮就鬆了」，喝完奶之後也會愛睏。這時「奶媽」這時就必須扮演起大貓熊媽媽的角色，在寶寶喝完奶之後，用濕棉球幫寶寶全身擦澡，如同大貓熊媽媽會用舌頭幫寶寶全身舔舐乾淨一樣，擦拭的動作和輕拍打嗝有異曲同工的效果，能讓累積在寶寶食道或胃裡的空氣排出。

除此之外，「奶媽」還會花10-15分鐘左右的時間，輕輕的幫寶寶翻轉並按摩身體，模擬大貓熊媽媽自己照顧幼仔時，可能會用各種姿勢，甚至「倒頭栽」的方式抱著寶寶，讓寶寶習慣將來返回媽媽身邊可能會面臨的各類場景。

(中時電子報)