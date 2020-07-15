振興三倍券今(15日)起在各大郵局、超商開放領取！資深媒體人黃暐瀚稍早貼出領取三倍券的照片，未料卻被一些粉絲團罵。黃直言，從三倍券政策開始，他分析討論過很多次，「請問哪一次，我說我不領？」名嘴羅友志則轉發黃暐瀚貼文，並諷刺表示「看來，沒有韓國瑜，1450開始找我們幾個麻煩了」。

黃暐瀚稍早在臉書表示，看到好幾個粉絲團，忙著製圖，中央廚房一條鞭，在罵他領「三倍券」，害他突然嘴角失守，噗嗤一笑。她直言，從三倍券政策開始，身為評論員，他分析討論過很多次，「請問哪一次，我說我不領？」

黃暐瀚說花一千現金是他的錢；領回三倍券是他繳的稅金。「通通都是我的錢，我為什麼不領？我什麼時候說過不領？」他說是不是沒有話題可以罵，亂扯一通自己嗨？

羅友志則轉發黃暐瀚的貼文，並諷刺表示，看來，沒有韓國瑜，「1450開始找我們幾個麻煩了」。他最後表示，「好爽，正愁無聊呢！暐瀚，你不是一個人的！」

(中時電子報)