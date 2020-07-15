三三會理事長許勝雄15日表示，大陸在全球主要經濟體中率先復甦，對台商的影響相當正面，不過，下半年受到疫情、中美貿易戰及香港局勢等諸多不確定性因素影響，台商基本上將採取兩方面措施，一方面將部分產能移出大陸，南進領域也會有更多著墨；另外，維持大陸既有市場，搶攻大陸內需商機及歐洲市場。

三三會15日舉辦7月例會，許勝雄會前表示，現在影響台灣經濟較大的就是疫情與中美貿易戰；中美貿易戰方面，台灣輸出大陸的比重占41％左右，有9萬多家台商在大陸投資並出口產品到美國，因此，當前中美貿易紛爭持續擴大，對台商確實會造成影響。

應對成為「夾心餅乾」的危機，許勝雄指出，台商基本上會採取兩方面的運作機制，一個是在全球布局的架構下，將部分產能移出大陸，讓產品能夠順利輸出美國，而現在蔡政府大推南進政策，台商在這個領域應該會有更多著墨；另一方面，對於大陸的內需及歐洲市場，基本上，台商仍會維持在大陸的既有布局，因為大陸的產業鏈完整，產品競爭力較強，台商應會做一些深度規畫。

至於疫情部分，許勝雄則說，大陸疫情控制較早，6月出口正成長，以下半年來說，大陸經濟恢復，對在大陸布局轉型的台商，也會有正面的影響。

工商協進會理事長林伯豐則說，大陸的經濟是有在稍微復甦，開工率也蠻高的；但他進一步表示，市場的需求還是有差異的，未來應該是緩步復甦，至於台商部分，現在供應鏈要重新規畫，若要縮短供應鏈，應該要到供應地區的周邊國家進行生產，才是最好的安排。

對於台商當前的處境，林伯豐也呼籲政府，因為疫情的關係，現在出國都有困難，但礙於商務需求，應該對商務人員出入境放寬檢疫；惟目前看起來，要放寬仍有困難，在此前提下，現在談國外投資都是不切實際。

(旺報 )