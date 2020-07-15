由綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的中天綜合台《地球人請回答》明（16日）晚將播出「最強媽媽挑戰賽」，邀請阿諾、林采緹、貝童彤、朱芯儀、周明璟上節目爭奪最強媽媽寶座。俗話說：「一孕傻三年」，現場來賓點頭如搗蒜。周明璟自曝泡奶粉兌水時常忘記舀到第幾匙，只好倒掉重泡，結果那陣子被老公質疑：「怎麼最近奶粉喝這麼兇，明明一盒可以喝三天，怎麼兩天就喝完了？」

周明璟透露「奶跟水的比例如果不對，會影響小朋友的消化，每次忘記舀到第幾匙的時候我就很慌、很生氣，只好拿去倒掉」。胡瓜好奇問：「不能自己嚐味道嗎？」被小禎吐槽說：「我們都有半夜在廚房當『舀匙金母』的過程好不好！」笑翻全場。

今年剛生下女兒的阿諾也深受記憶力衰退之苦，她自曝有次跟老公說要去刷牙，結果竟拿起牙膏洗臉，嚇壞老公，邊洗臉還疑惑：「奇怪，怎麼那麼涼？」過了一會，阿諾才意識到自己原本是刷牙的，「我進了廁所忘記要幹嘛，可是手已經拿了（牙膏），就在想說『我要幹嘛？』，導致手做的事情跟腦完全合不起來，就拿牙膏洗臉」。

小禎感嘆當媽媽真的很辛苦，「整個記憶力從懷孕開始就有影響，生完小孩某部分的記憶力跟著小孩一起流出體外了」。朋友看不過去送給她銀杏保健品補強記憶力，沒想到小禎拿回家之後就忘記放哪裡。想看更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台，每週一至週五晚間9點《地球人請回答》。

(中時 )