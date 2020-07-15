拾楀餐飲代理引進日本人氣生吐司品牌「SAKImoto Bakery」，4月9日在台開出首店後締造熱銷逾6萬條佳績。公司趁勝追擊進駐台北101，將於明（16）日開出全台第2店。執行長曾柏憲表示，預計年底在台北市再開出第3店，並因應展店需求繼續徵才。

曾柏憲看好生吐司在餐飲市場的剛需商機，取得日本甜點集團DOROQUIA HOLATHETA旗下大阪人氣生吐司品牌「SAKImoto Bakery」台灣總代理權，並仿效日本一號店風格，於信義商圈打造前店後廠搭配咖啡廳模式的全台首店，為設有42個座位的街邊店型。

雖然受新冠肺炎疫情影響，SAKImoto Bakery首店開幕時間自3月初延後至4月9日，但開幕後網路社群討論度高，並締造排隊熱銷佳績，整條生吐司每天均在上午10點半售罄，截至12日總銷售量已突破6萬條。

對此，拾楀餐飲按計畫迅速展開展店計畫，進駐台北101開設全台第2店，定位為百貨旗艦店、預計16日開幕迎賓。同時，亦與在世界巧克力大賽獲獎的福灣巧克力聯名，18日起每周二在台北101二店推出限時限量的「福灣巧克力生吐司」限定口味。

曾柏憲2017攜手新加坡珍寶餐飲集團，在台設立合資公司和興餐飲，引進旗下「珍寶海鮮」及「黃亞細肉骨茶」，以異國菜系在國內餐飲市場取得一席之地。此次另設拾楀餐飲引進SAKImoto Bakery，首度跨足烘焙市場便創下佳績。

曾柏憲表示，目前還有2個店點評估中，預估年底前在台北市再開出第3家分店，並朝桃園、新竹等地展店。由於烘焙店型設定彈性大，後續展店不一定開設百貨店，在中南部可能偏好開設前店後廠經營的獨立店，也不排除開設無座位的社區型外帶店。

曾柏憲表示，SAKImoto Bakery長期以全台達30家據點為目標，由於與日方社長關係良好，SAKImoto Bakery亦有望成為集團首次輸出海外的品牌，不排除在已有合作對象的新加坡、泰國和印尼等地開店。

(時報資訊)