和泰車(2207)續推進口新車搶市，進口掀背車銷售冠軍TOYOTA COROLLA Sport正式登場，搶攻7月旺月銷售業績。

和泰車配息14元，周二除息，開盤參考價734元，周二股價收低12元為722元，呈現貼息。今日跟上台股多頭步調，股價盤中大漲26元至748元，二日即完成填息。

和泰車續推新車款，進口掀背車TOYOTA COROLLA Sport即日起於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點展售。TOYOTA AURIS自2018年在台上市，主打動感強悍的外觀與TNGA底盤的配置及充沛的動力表現，上市以來持續熱銷，截至2020年6月底累積銷售超過7,000台，為台灣進口掀背車銷售冠軍。2020年7月，TOYOTA AURIS因應全球車名統一政策，正式更名為COROLLA Sport，以全新的面貌在台登場，車頭並改搭載日規COROLLA Sport專屬廠徽，此次尊爵版售價849,000元，旗艦版售價898,000元。

因6月銷售告捷，和泰車7月3日股價創下767元新高，較今年3月低點335.5元漲逾一倍；目前股價仍在700元之上高檔。

和泰車上半年汽車銷售持續成長帶動，上半年自結合併營收1126.88億元、年增15.25%，也再創歷史同期新高。

汽車龍頭和泰車是上半年車市大贏家，6月雙品牌總銷售1萬4426台，月增29.8%也年增19.7%，銷售表現重回年成長軌道，總市占率衝上34.9%。其中，旗下TOYOTA品牌6月銷售1萬1975台為銷售品牌之冠，旗下進口車品牌LEXUS 6月掛牌數也衝上車市第4名，總銷量達2451台，市占率5.9%，並擊敗進口車雙B的表現。

和泰汽車第一季新車銷量成長，帶動營運攀高。和泰車第一季合併營收574.38億元、年增33.7%，稅後淨利34.67億元、年增38.46%，EPS達6.35元，營收獲利均創歷史單季新高。

和泰車首季新車銷量3.56萬輛、年增19.4%，帶動營收上揚，且因豐田RAV4、凌志(Lexus)進口車銷量成長，推升獲利表現。今年銷售持續看增挹注營運成長，和泰車今年業績可望再創新高，將續賺逾二個股本。

(時報資訊)