31歲台灣籃球好手張宗憲因為臨檢時被警方檢查攜帶的電子菸菸油含有大麻而進行偵訊，所屬球隊寶島夢想家在了解狀況後，今天下午發表聲明，即刻開除張宗憲並立即離隊。

張宗憲是在昨晚搭乘計程車在市民大道、復興北路附近接受大安警分局員警攔查時，被搜出身上藏有電子菸，攜帶的菸油也含有大麻成分，他也向警方坦承是幾天前參加一場派對朋友給的，他不清楚成分，因為好奇而吸食，警方採集尿液檢驗後，依「毒品危害防制條例」移送北檢偵查。

夢想家董事長張承中今天稍早表示因為涉及毒品，球隊會採取最嚴格的態度處理，今天下午發布的聲明，表示張宗憲涉毒之行為已嚴重違反寶島夢想家球隊管理規範，即刻起處以開除並立即離隊之處分。

以下為夢想家聲明全文：

寶島夢想家球員張宗憲於2020年7月15日凌晨遭警方攔檢發現攜帶並吸食內含大麻成分的煙油之電子菸，涉嫌違反《毒品危害防制條例》，其涉毒之行為已嚴重違反寶島夢想家球隊管理規範，即刻起處以開除並立即離隊之處分。

針對本次事件，球團必須嚴格懲處，但並不放棄張宗憲。球團將會了解張宗憲不當行為之原因，督促他深刻反省、檢討與悔改，並協助他於將來投入各項社會服務及公益活動，重新面對社會。

對於造成社會大眾及球迷觀感不佳，寶島夢想家誠摯致歉，球團將重申且強烈要求所有球員應自律自重，遵守法律、球隊紀律與相關規範。

寶島夢想家籃球隊 董事長 張承中

(中時 )