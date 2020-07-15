國泰人壽參股的印尼銀行Mayapada遇重大「詐貸」？保險局15日表示，據國壽通報重大偶發事件，是Mayapada銀行的某一授信客戶捲入印尼當地投資弊案，影響存款戶信心，造成存款流失，印尼金融監管局要求Mayapada銀行的控制性股東、即印尼國信集團增資。

保險局表示，目前看不出是被詐貸，只是單一授信客戶捲入投資弊案，被檢調起訴，可能影響還款能力，同時銀行也因此消息加上新冠肺炎疫情，存款流失，被印尼金管局要求增資。

國壽參股Mayapada銀行37.33％，並非控制性股東，也未被印尼金融監管局要求增資，但保險局組長蔡火炎表示，國壽有在評估是否要增資Mayapada銀行，雖然印尼限制外資持股銀行最多不逾40％，但據印尼其他案例來看，若當地主管機關同意，國壽有機會以個案核准方式，持股Mayapada超過50％，即獲控制性持股。

但保險局上次核准國壽二階段提高Mayapada持股到40％，目前已投資新台幣133億元，占股37.33％，若要逾40％，蔡火炎說：「國壽就必須依國外投資管理辦法，向保險局申請提高持股及投資金額。」

蔡火炎表示，2019年底Mayapada銀行稅後獲利5千多億印尼盾（約合新台幣8億多元），即國壽投資這家銀行仍是有獲利，同時Mayapada到6月底資本適足率仍有17.1％，是因為這次的授信客戶弊案，才被印尼金管會要求增資。

蔡火炎指出，若此授信出現損失，國壽會依規定認列損失，但依國壽投資金額133億元來看，這筆損失仍在國壽可承受的範圍。

(工商 )