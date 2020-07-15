台南市警局長周幼偉13日遭火速拔官，牽連台南市中階警官調動布局，17名平調警官人事令公布後又收回，台南市長黃偉哲稱這次異動過去已有前例，非因人涉事，台南市警局回應該份名單已交新任局長審視，到任後不會更動名單。

台南市警局14日公布17名中階警官平調名單，7小時候又收回成命，部分警官霧裡看花，直言從警以來從未見過這樣的案例，擔心台南市警界連日來從局長到中階警官一連串離譜調動，除了踐踏警界尊嚴，同時影響調動權益。

黃偉哲表示，台南市中階警官調動其實早已作業完成，因周幼偉意外調職，才依規定凍結人事，這樣的案例在前台南市警局長黃宗仁時也發生過，前代理市長李孟諺在選前一個月同樣人事凍結，強調視法律規定，非因人涉事。

台南市警局人事室證實已接到不少同事詢問，15日解釋，這項註銷平調名單的動作，全依公務人員任用法第26條之1規定，各機關首長於調職令發布日起至離職日止，不得任用或遷調人員，警局只好依規定註銷。

警局人事室強調，這份調動名單已交給新任局長詹永茂審視，基本上會尊重原先規畫，到任後不會更動名單。

(中時 )