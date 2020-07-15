超商領三倍券！一排人遇「同問題」 網全崩潰：今晚睡那。（圖／翻攝自PTT）

超商領取三倍券今開跑，由於領取人數眾多，導致系統卡到不行，有網友分享，平均一人要花10到15分鐘操作機台，千辛萬苦領到小白單，去櫃台掃描還流量管制，逾時未領只好重新再排，悲慘循環引發熱議，不少網友直呼，今晚可以睡在那了！

網友在PTT上發文分享，去超商排隊前面大概有三個人，每人差不多要10至15分鐘，期間就不斷地點3倍券的按鈕，看著螢幕顯示流量管制的20秒後再試，大概要點7到8次才會成功進入，插入健保卡後又會說無法讀取，因此上述動作全部再重來一遍。

原PO表示，這次不插健保卡，改直接輸入簡訊序號，但拿到小白單去櫃檯掃條碼，竟又流量管制，掃三次都沒過，而小白只有15分鐘的有效期限，超過就得重排一次。「等10分鐘後，領到小白單，櫃檯刷不過，過15分再排一次ibon，讚讚」。

貼文一曝光，立即吸引網友討論，「今天在那睡了」、「 感謝壓力測試」、「喜歡排隊！滿滿台灣價值」、「聰明買券人不會一大早就去排隊喔」、「所以是無限循環的意思嗎？」、「 唐鳳要出來負責了嗎？」、「才發兩千元還這麼麻煩」。

(中時電子報)