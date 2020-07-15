國安基金例會將在今天下午登場，市場對國家隊法人的領頭羊，是否退場予高度關切，由於目前台股加權指數已來到歷史高原區，甚至有機會伺機挑戰12,682歷史天價之際，業內評估，國安基金退場與否，攸關整體市場持股信心，不宜輕忽。

此外，官股券商近期多在萬點高檔之上，見紅即進場調節，也使短多士氣受到打擊，因為不少業內實戶、中實戶等，多以官股券商動向視為多、空趨勢參考。而近兩日盤勢，台股多在12200點帶量上下震盪，依歷史經驗觀察，多、空變盤關鍵，還在未來景氣能見度的變數，與國家隊是否持續護航。

台積電今開高殺低，盤中最高點一度來到370元，最低點報361元，終場係報363元，小挫0.5元，雖跌幅不大，但影響短多士氣甚巨。另外，股王大立光同樣開高震盪盤軟，收跌5元，報4015元，幾近今最低點收市僅差一檔。

不過，雙王雖盤軟，但廣達、鴻海、富邦金、第一金、中鋼、台化、南亞、遠東新、長榮海運、仁寶與統一等重量級集團卻接棒站在多方，維繫人氣，化解雙王拉回，及中華電、南亞科、台塑、台塑化、亞泥、和碩、聯發科、友達、群創、兆豐金與中信金等權值股表現不佳壓力。

集中交易市場加權股價指數終場報12202.85點，小挫6.16點，跌幅0.05%，成交2385.16億元。店頭市場方面，短線僅營建、航運撐盤，在生技股持續大幅向下修正，與電子、紡纖、鋼鐵、電機與觀光等族群皆演出不佳下，使盤勢呈弱勢盤跌窘境，終場指數大跌1.28%，報167.86點，成交807.38億元。

亞股方面，日本、南韓、澳洲、新加坡、越南、泰國、印尼與印度等市場臉色紅潤，主要原因係美國藥廠傳來，最快將在第三季量產新冠疫苗好消息，而且測試者多產生抗體，這局面同樣激勵美道瓊期目前大漲271點，漲幅達1.02%。而標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，目前也暫報上漲0.78%、0.5%及1.69%。

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