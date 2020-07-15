農委會為維護我國沿近海大白鯊、象鮫及巨口鯊等物種資源的永續，預定7月16日刊登行政院公報預告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊物種，意外捕獲時不論其尚存活或已死亡，應立即放回海中，並於返港時主動通報漁獲資訊。

農委會指出，大白鯊、象鮫及巨口鯊為全世界關注的大型軟骨魚類，為掌握物種的資源動態，農委會從2013年3月5日公告這項管制措施，實施捕獲通報及科學採樣制度，迄今共計通報捕獲大白鯊32尾、象鮫0尾及巨口鯊138尾。

為進一步瞭解漁船捕獲上述三物種情況，漁業署指出，今年2月15日修正管制措施，增列觀察員隨船進行科學觀察作業的規定，派遣觀察員於曾捕獲巨口鯊的漁船出海進行科學觀察，具體瞭解漁船捕撈巨口鯊的作業漁法、巨口鯊入網上甲板前活存狀況等資訊。

漁業署表示，為保護海洋生態生物多樣性，維護健康有生產力的海洋漁業生態環境，農委會已分別在2008年及2018年公告禁止捕撈大型軟骨魚類鯨鯊及鬼蝠魟。國際自然保護聯盟（IUCN）目前已將大白鯊及象鮫的保育等級分別列為「易危」及「瀕危」，而巨口鯊雖於2018年11月經評估仍列為「無危」，但IUCN更具體建議台灣應強制規範釋放意外捕獲的巨口鯊，並在每年四到八月訂定禁漁期。經分析國內漁獲通報紀錄，巨口鯊絕大多數於四到八月捕獲，與IUCN建議之禁漁期相同。

漁業署表示，考量巨口鯊並非我國漁船主要經濟漁獲對象，且該物種體型乃是全世界關注、僅次於鯨鯊及象鮫的第三大鯊魚；禁捕巨口鯊能確保該等物種存續免於受捕撈威脅，並保存海洋的生物多樣性。

(工商 )