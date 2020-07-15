位於彰化縣芳苑鄉的漢寶畜牧場，是全台首座溫室氣體自願減量抵換專案註冊完成的牧畜場，預計每年可減量溫室氣體約2.7萬公噸，環保署表示依據「溫室氣體抵換專案管理辦法」，實際碳排減量可作為未來開發抵換額度。

環保署今(15)日舉辦「養豬肥水沼液沼渣沼氣全利用」記者會，表揚全台第一座完成溫室氣體自願減量抵換專案註冊的彰化縣芳苑鄉漢寶畜牧場，預計每年可減量額度達2萬7541公噸，專案計入期7年共可取得19萬2787公噸的減量額度(碳權)。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，根據「溫室氣體抵換專案管理辦法」中溫室氣體排放增量抵換原則，未來新的開發案若有排放溫室氣體，就要進行碳權抵換，漢寶畜牧場養豬肥水全利用後取得的碳權可在未來計價供開發單位抵換。

蔡玲儀指出，畜牧糞尿處理後產生的沼液沼渣排放至河川會造成水質污染，但回收施灌於農田則是作物生長的最佳肥料，厭氧發酵過程產生的沼氣中60％以上是甲烷，造成全球暖化潛勢是二氧化碳的21倍以上，但回收沼氣發電便是取代化石燃料的乾淨能源。

漢寶畜牧場董事長陳修雄表示，經營畜牧場一年就要花新台幣3億多元的飼料費，是很龐大的支出，現在每年收集1萬公噸沼液沼渣施灌於4.17公頃的狼尾草農地，相當於599包飼料，每年也省下水污染防治費10萬元，最大化回收再利用，可謂「肥水不落外人田」。

根據漢寶畜牧場統計資料顯示，畜牧場每天產生的養豬肥水約有1810公噸，若每年減溫室氣體2萬7541公噸，每年發電量可達348萬度，約可供950戶家庭使用。

陳修雄說，將來碳權交易價格若能上抬，未來1噸抵換金額希望能在500元上下，會是較合理的抵換價格。

(中時 )