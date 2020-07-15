因音樂劇出道的曹政奭，曾經獲得青龍獎和大鐘獎殊榮，他的演技和歌喉有目共睹，只要他出演的戲劇節目，一定擁有的高收視和好口碑。2020年他因《機智的醫生生活》裡直率風趣的李翊晙再度成為熱門話題人物，劇中五人幫共同練團畫面也深植人心，劇殺青後，他也在YouTube開了一場小型演唱會和出單曲，看完了《機智醫生》中的李翊晙，絕不能錯過《綠豆花》中初飾反派的曹政奭。

《綠豆花》背景是韓國史上1894年第一次東學農民革命，共有兩次起義，第一次是反對兩班貴族封建統治，第二次是反日本侵略的農民武裝起義運動，是中日甲午戰爭的導火線。雖然戰役失敗，但他們的精神仍然健在，通過三一運動、抗日獨立鬥爭、四一九革命、六月抗爭等綿延至今。而2019年是韓國「三一運動」100周年紀念，特地製作《綠豆花》獻給在歷史上為了自由而抗爭的無名戰士們。

因受到韓國政府旅遊局的補助，戰爭場面拍攝手法完全比照電影規格，加上龐大的臨演群，還原當時的打鬥畫面彷彿身歷其境，尤其歷史上有名的牛禁峙之戰，每個場景不只震撼壯闊、驚心動魄，觀眾也因劇情感動落淚，被網友評價爲此生必須看的電視劇。

劇中「白利康」是曹政奭第一次飾演的反派角色，是老爺酒後強暴女僕所生下的庶子，由於地位低下，只能稱呼「父親」為「老爺」，從小為了生存，只好聽從老爺的指示暴打不繳稅的平民百姓，從而成為令人聞風喪膽的「那小子」，而在古代沒有名字是很低賤的象徵。

白利康在父親的背叛以及母親的耳提面命之下，決定參與東學軍一起推翻社會不公平的制度，在一次一次和東學軍相處的過程中，白利康漸漸看見人與人之間的義氣，以及將軍所倡議的人道主義，不同於以往貴賤有別的制度，在東學軍裡人人平等，他逐漸改變，角色有很大的反轉魅力。抗爭的過程中，白利康與自己的弟弟白利賢（尹施允 飾）敵對的身份替此劇帶來最高潮。

不只歷史故事吸引人，曹政奭和韓藝璃兩人組成「盪鞦韆CP」的愛情、與尹施允的兄弟情，身逢在亂世中小人物的故事，讓人看了更揪心。《綠豆花》將於7月19日起，每周六日早上九點，龍華影劇台MOD354頻道播出，全台電視首播。

(中時電子報)