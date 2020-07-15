香港特區政府14日公佈，截至13日，已有超過450萬名香港市民透過銀行帳戶收取1萬港元。稍早香港特區政府宣佈推出1萬港元現金發放計畫，向18歲以上香港永久性居民每人發放1萬港元現金。

據大陸央視報導，截至7月4日，共約63萬名人士透過銀行或香港郵政遞交書面登記表格。首批滿足申領資格的市民（1955年或之前出生的人士）將於7月15日開始收到現金款項或領取支票通知，較原訂的7月20日更提早5天。

該年齡組別的人員如在7月5日或之後遞交登記表格，會在登記後約兩星期收到款項或領取支票通知

此外，特區政府發言人表示，由於大部分市民均回應政府及銀行的呼籲，經銀行進行電子登記的人數占目前總登記人數的80％，而收到使用書面登記的數目較預期少，因此減少了整體處理登記所需的程式和時間。整體來說，截至7月13日，已有超過450萬名香港市民透過銀行帳戶收取1萬港元。

(旺報 )